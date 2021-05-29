ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز على احتضان القاعدة العسكرية بنينا في مدينة بنغازي اليوم السبت أكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

عبدالعزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد: : “استغرب وجود أشخاص تريد الاحتفال بعد هذا القتل والاشلاء! لو حققت نصر بسيط احتفل لكنك تلقيت عدة صفعات من مصراته وشباب زليطن ومسلاته والخمس وتاجوراء وطرابلس. إذا احتفلتم بالكرامة سنحتفل بالانتصار على الهبود، وأدعوا كل قوات البركان وأسودها للاستعراض لهزيمة الهبود والفاغنر والجنجويد” لى حد زعمه.

وأعرب عبد العزيز عن غضبه من صمت المسؤولين والجهات المعنية على عرض القوات المسلحة الليبية قائلاً :” لا أحد يلومنا على خطاب الكراهية ولا تقولو هذه قلة قليلة! لماذا لا تخرجوا وتتكلموا وتدينون ما يحدث، لكن تبقوا داكين روسكم؟ تحتفلون بالمقابر الجماعية؟ شيء مخجل، نحن سنحتفل احتفالية كبيرة وهناك طائفة كبيرة من أهل الغرب يريدون الانقسام ونحن نعارض ونقول لهم أهدوا وخذوا النفط مبارك عليكم، ستصبحون كجنوب السودان هل سمعتم بإنجاز واحد لها، هل جنوب السودان معروفة؟” بحسب زعمه.

ووجه حديثه لمن يعتزم المشاركة في الاستعراض العسكري قائلاً :” نحن خسرنا أولادنا ودمرت طرابلس لكن كان لنا الشرف في ذلك وأي شخص يذهب للاحتفال مهما كانت صفته سيكون عدوي اللدود. شاب واحد من شبابنا يساوي المهزوم وأحفاد أحفاده” حسب تعبيره.

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