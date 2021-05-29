إنجلترا – أقدم أكثر من 800 شخص من مشجعي نادي تشيلسي الانجليزي على إعادة تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ضد مانشستر سيتي اليوم السبت، على ملعب “دراغاو” قس البرتغال.

وخصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” 5800 تذكرة لمشجعي كل من فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي، طرفي نهائي دوري الأبطال 2021.

ونجح نادي تشيلسي في بيع 2800 من التذاكر المخصصة له بسرعة، وسيسافر المشجعون الذين اشتروا هذه التذاكر بشكل مستقل إلى البرتغال. ولكن المشكلة تكمن في التذاكر المتبقية البالغ عددها 3000 تذكرة، والتي شملت رحلات الطيران الخاصة من إنجلترا إلى البرتغال ذهابا وإيابا، حيث يحتاج الحاصل على مثل هذه التذاكر دفع مبلغ 200 جنيه إسترليني إضافي لما يسمى برحلة الطيران الخاصة المدعومة من النادي، والتي بدت غير عادلة لبعض مشجعي كرة القدم، وحتى باهظة الثمن، وذلك وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وعبر أحد مشعي تشيلسي عن غضبه، قائلا: “لقد نسي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المشجعين مرة أخرى. لقد حاولوا أن يكونوا أصدقاء لنا من خلال موقفهم من دوري السوبر، ولكنهم الآن أداروا ظهورهم لنا. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو من أصر على تنظيم رحلات خاصة، في البداية تم بيع 90% من التذاكر على هذا الأساس، قبل أن يعرب النادي عن استيائه. ويحتاج المشجع إلى قضاء 24 ساعة في البرتغال لإجراء اختبار فيروس كورونا. ولهذا السبب بالذات، السفر الإضافي جعل حضور النهائي باهظ الثمن للغاية بالنسبة للجماهير “.

على الجانب الآخر، قامت إدارة نادي مانشستر سيتي بشراء التذاكر المخصصة للفريق للمباراة النهائية، لجماهير النادي على نفقته الخاصة.

يذكر أنه تم نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2020-2021) من مدينة إسطنبول التركية إلى مدينة بورتو، بسبب جائحة كورونا.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares