البرتغال – ستكون أنظار عشاق كرة القدم، اليوم السبت، شاخصة صوب ملعب “الدراغاو” في بورتو البرتغالية، الذي سيكون مسرحا لموقعة مانشستر سيتي الإنجليزي ومواطنه تشيلسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت غرينيتش.

ووفقا لموقع “thehardtackle”، فمن المنتظر أن تشهد المباراة مشاركة الجزائري رياض محرز أساسيا في تشكيلة مانشستر سيتي، والمغربي حكيم زياش في تشكيلة تشيلسي.

ورجح الموقع أن يعتمد مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، والمدير الفني لنادي تشيلسي، الألماني توماس توخيل، على النهجين والتشكيلتين التاليتين.

مانشستر سيتي 4-3-3

حراسة المرمى: إديرسون

الدفاع: كانسيلو، دياز، ستونز، ووكر

الوسط: غوندوغان، رودري، برناردو

الهجوم: فودين، دي بروين، محرز.

تشيلسي 3-4-2-1

حراسة المرمى: ميندي

الدفاع: أزبيلكويتا، سيلفا، روديغار

الوسط: جيمس، جورجينيو، كانتي، تشيلويل

الهجوم: زياش، فيرنر، ماونت.

المصدر: “thehardtackle”

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