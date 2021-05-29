واشنطن: اقترحنا على تركيا بديلا عن منظومة “إس 400” الروسية

واشنطن: اقترحنا على تركيا بديلا عن منظومة “إس 400” الروسية

واشنطن – أوضحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، إن الولايات المتحدة قدمت لتركيا بديلا عن منظومة الصواريخ الروسية “إس 400” المضادة للطائرات.

وجاء تصريح شيرمان خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن تركيا” اليوم الجمعة.

وأضافت أن حصول أنقرة على المنظومة الروسية “يطرح مشكلة في حلف الناتو. لقد قدمنا ​​بديلا، وهم (تركيا) يعرفون بالضبط ما يجب القيام به. آمل أن نتمكن من إيجاد طريق مشترك”.

ولم توضح شيرمان ما تقصده بـ”البديل” الذي اقترحته بلادها على السلطات التركية.

وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن رفضها الشديد لإجراء تركيا اختبارا لمنظومات الصواريخ “إس-400” للدفاع الجوي، معتبرة أن مثل هذه العمليات تتناقض مع التزامات الجانب التركي في إطار الناتو، كما هددت واشنطن أنقرة باتخاذ إجراءات جديدة ضدها.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares