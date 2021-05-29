وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي يبحثان تعزيز وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إسرائيل – أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس، أكد له فيها دعم الإدارة الأمريكية لتعزيز وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إلى أن “لويد أوستن أكد مجددا دعم الولايات المتحدة الثابت لأمن إسرائيل. وأعرب عن دعم الإدارة لتعزيز وقف إطلاق النار من أجل إرساء أمن دائم”.

وأضاف البيان أن “الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن قضايا الدفاع المشتركة”.

وفي ليلة 21 مايو، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المقاومة في قطاع غزة.

واشتعل الصراع الأخير إثر قرار محكمة إسرائيلية طرد فلسطينيين من سكانهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية والتضييق على الفلسطينيين أثناء أداء عباداتهم في المسجد الأقصى في القدس.

المصدر: RT

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