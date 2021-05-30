أشكنازي إلى القاهرة غدا بالتزامن مع أنباء عن زيارة رئيس مخابرات مصر إلى إسرائيل

أشكنازي إلى القاهرة غدا بالتزامن مع أنباء عن زيارة رئيس مخابرات مصر إلى إسرائيل

مصر – أكدت مصر أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي سيزور القاهرة غدا الأحد لإجراء مشاورات مع نظيره المصري سامح شكري.

وأعلنت الخارجية المصرية أن شكري وأشكنازي سيجتمعان غدا في القاهرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من اليوم بأن أشكنازي سيتوجه غدا إلى مصر بهدف مناقشة سبل تعزيز التهدئة الهشة حول قطاع غزة مع شكري.

وأشار موقع “والا” الإخباري إلى أن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل سيصل في الوقت نفسه إلى إسرائيل لإجراء مفاوضات مع كبار المسؤولين منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات.

ولفت الموقع إلى أن كامل سيزور أيضا رام الله حيث سيستقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ثم سيتوجه إلى غزة لإجراء مفاوضات بشأن تثبيت الهدنة المعلنة حول القطاع بما قد يشمل صفقة تبادل أسرى محتملة مع إسرائيل.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”

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