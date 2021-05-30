مصر – قضت محكمة القضاء الإداري بمصر، اليوم الأحد، بالاستجابة للدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق، مرتضى منصور، التي طالب فيها بإلغاء قرار إيقافه الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لمدة أربع سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرمت اللجنة آنذاك، رئيس الزمالك السابق 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، “يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي”.

واعتبرت اللجنة في حينها أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت “خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة”.

المصدر: RT

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