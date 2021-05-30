السعودية – نفى التحالف العربي بقيادة السعودية صحة تقرير الحوثيين عن توغل قواتهم في أراضي المملكة بعملية قالوا إنها أسفرت عن مقتل عشرات العسكريين السعوديين، ووصفه بأنه “فبركة إعلامية”.

ونقل التلفزيون السعودي عن المتحدث باسم التحالف، العميد تركي المالكي، قوله: “ادعاء ميليشيا الحوثي بتنفيذ عملية عسكرية على حدود جازان فبركة إعلامية”.

وأضاف المالكي أن “اختلاق الحوثي للانتصارات الوهمية هدفه تهدئة الغضب الشعبي في مناطق سيطرته”، كما أشار إلى أن “الهدف من الفبركات الإعلامية هو تغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض”.

وأردف أن “ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر كبيرة في العناصر والعتاد في محافظتي مأرب والجوف”، مبينا أنه تم تدمير أكثر من 4000 آلية عسكرية تابعة لقوات الحوثيين خلال 6 أشهر.

وامس أعلنت قوات الحوثيين أن أكثر من 80 من الجنود السعوديين و السودانيين قتلوا أو أصيبوا في حين تم أسر عشرات آخرين في العملية التي نفذت في محور “الخوبة – وادي جارة” بمنطقة جازان جنوب السعودية.

وتضغط الأمم المتحدة والولايات المتحدة من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

وتم نشر جنود سودانيين في إطار التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

المصدر: “الإخبارية” + وكالات

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