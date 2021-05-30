الولايات المتحدة – تسارعت أسعار البضائع بالنسبة للمستهلكين بالولايات المتحدة في السنة المنتهية في أبريل 2021، إذ تجاوز مؤشر التضخم هدف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي) البالغ 2%.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية امس إن الأسعار للمستهلكين، مقيسة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء بندي المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، ارتفعت 0.7 بالمئة في الشهر الماضي بعد زيادة 0.4 بالمئة في مارس 2021.

وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل 2021، قفز ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.1 بالمئة. وجاء ذلك بعد صعود نسبته 1.9 بالمئة على أساس سنوي في مارس 2021.

وكان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6 بالمئة في أبريل 2021 وصعوده 2.9 بالمئة على أساس سنوي.

والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي.

المصدر RT

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