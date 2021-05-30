مصر – أعلنت وزارة التموين المصرية اليوم الأحد إنه تقرر رفع سعر زيت التموين المدعم إلى 21 جنيها (1.34 دولار) للعبوة سعة 1 لتر عقب زيادات في أسعار الزيوت الخام العالمية.

وأكد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، في بيان صدر اليوم الأحد، على توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 شهور، وفقا لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وحسب البيان، عقد المصيلحى اجتماعا أمس الأحد مع ممثلى ومصنعى وموردى زيوت الطعام من القطاع الخاص، بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام باعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والاستراتيجية.

وشدد المصيلحى على أن السوق المصرية تلبى الاحتياجات اللازمة من الزيوت، من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلية، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 أن أسعار الزيوت العالمية شهدت ارتفاعا ملحوظا وزيادة مضطردة فى سعر المادة الخام، وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنية للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.

وجاء في البيان: “وحتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الإتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنيه، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيه للمستهلك النهائي، اعتبارا من 1 يونيو 2021، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين”.

وكان سعر العبوة سعة لتر من زيت التموين – المكون من خليط من زيت الصويا وزيت زهرة الشمس – 17 جنيها قبل الزيادة لمستحقي المقررات التموينية.

ويشمل برنامج المواد التموينية سلعا أساسية مثل الخبز والأرز، ويستفيد منه أكثر من 60 مليون مصري من أصل 100 مليون هم إجمالي عدد سكان البلاد.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares