ليبيا – التقى رئيس المجلس البلدي طبرق فرج بو الخطابية وأعضاء المجلس بالسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا على هامش زيارته الأخيرة إلى البلدية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المجلس طالعته صحيفة المرصد، جرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات فيها مناقشة عدد من المشاريع والعراقيل التي تواجه إقامتها، فيما أكد أوفيتشا أن بلدية طبرق تشهد طفرة كبيرة من المشاريع.

وأضاف أوفتشا: إن هذا يأتي في وقت تشهد فيه ليبيا استقرارًا أمنيًا بوجود حكومة الوحدة الوطنية، وأن هذا التوحد في المؤسسات سيلقي بظلاله على المواطن الليبي بوصول الخدمات لكل المدن، فيما تم إطلاق عدد من المشاريع في 7 بلديات بالمنطقة الشرقية، وهي طبرق وبنغازي والبيضاء وجالو وأجخرة والبريقة وشحات.

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