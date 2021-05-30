سويسرا – أسدل الستار على منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2020-2021)، بتتويج تشيلسي الإنجليزي باللقب، وفوز النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، بلقب هداف البطولة.

وتربع إيرلينغ هالاند “الفتى الذهبي” على عرش صدارة هدافي “التشامبيونز ليغ” برصيد 10 أهداف، بالرغم من خروجه مع فريقه بوروسيا دورتموند، من الدور ربع النهائي للبطولة، على يد مانشستر سيتي، الذي بلغ النهائي وخسر فيه أمام تشيلسي (0-1) أمس السبت، على ملعب “دراغاو” بمدينة بورتو البرتغالية.

وأحرز هالاند 20 هدفا في دوري الأبطال منذ ظهوره الأول في سبتمبر 2019، وفقا لشبكة “أوبتا”، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا المعدل من الأهداف في تاريخ البطولة، خلال 14 مباراة، متفوقا على النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، الذي وصل إلى الرقم نفسه من الأهداف خلال (24 مباراة)، وأسطورة يوفنتوس الإيطالي المعتزل، أليساندرو ديل بييرو (26 مباراة)، والهولندي المعتزل، رود فان نيستلروي (27 مباراة)، والإيطالي المعتزل، فيليبو إنزاغي (28 مباراة).

كما أصبح هالاند أصغر لاعب على الإطلاق يهز الشباك في 6 مباريات متتالية بدوري الأبطال، وعمره 20 عاما و231 يوما، متخطيا النجم الفرنسي كيليان مبابي، البالغ من العمر 22 عاما.

وتقدم إيرلينغ هالاند “الفتى الذهبي” بفارق هدفين على أقرب مطارديه، وصيفه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

بينما اكتفى النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بتسجيل 6 أهداف فقط في الموسم الحالي للبطولة، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بخمسة أهداف.

في حين اكتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفا، اكتفى بإحراز 4 أهداف فقط في هذه النسخة للبطولة.

وفي ما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم (2020-2021):

– النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) – 10 أهداف

– الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – 8 أهداف

– الإسباني ألفارو موراتا (يوفنتوس) – 6 أهداف

– الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) – 6 أهداف

– البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) – 6 أهداف

– الفرنسي أوليفيه جيرو (تشيلسي) – 6 أهداف

– المصري محمد صلاح (ليفربول) – 6 أهداف

– المغربي يوسف النصيري (إشبيلية) – 6 أهداف

– الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 6 أهداف

– البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – 5 أهداف

– البرتغالي سيرجيو أوليفيرا (بورتو) – 5 أهداف

– الإيطالي شيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 5 أهداف

– الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) – 5 أهداف

– الإيطالي فيدريكو كييزا (يوفنتوس) – 4 أهداف

– الإسباني فيران توريس (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

– البلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 4 أهداف

– البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 4 أهداف

– النرويجي توكماك نغوين (فيرينتسفاروش) – 4 أهداف

– الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (بايرن ميونيخ) – 4 أهداف

– الهنغاري دومينيك سوبوسلاي (ريد بول سالزبورغ) – 4 أهداف

– البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 4 أهداف

– البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف.

المصدر: وكالات

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