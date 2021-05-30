ليبيا – تطرق تقرير تحليلي إلى التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي الذي تسبب في التدمير الكامل للدولة الليبية في العام 2011 تحت ذريعة الإنسانية وحماية المدنيين.

التقرير الذي نشرته شبكة “ذا ستاندارد” الإخبارية الزيمبابوية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا التدخل الذي قيل أنه “إنساني” ساهمت فيه 4 دول، هي الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، وتسببت في تحطيم دولة ليبيا ومقتل الآلاف من الأبرياء.

وأضاف التقرير: إن هذا التدخل العسكري تسبب في حقيقة مفادها أن ليبيا التي كانت ذات يوم مزدهرة وأغنى دولة في إفريقيا لم تعد موجودة، مبينًا أن الغرب لم يسعَ قطعا لحماية المدنيين في ليبيا؛ لأن هذا الأمر كان يقتصر على حظر الطيران العسكري فوق ليبيا، وليس توجيه ضربات لأهداف أرضية فيه.

وأوضح التقرير أن القوى الغربية سعت لتصفية حسابات قديمة مع ليبيا وتسهيل عملية قتل العقيد الراحل القذافي، مؤكدًا أن البلاد التي كانت في السابق عنصرًا مهمًا للاستقرار الإقليمي باتت ملاذًا للإرهابيين والمهاجرين غير الشرعيين والمتاجرين بالبشر والأسلحة والمخدرات.

ترجمة المرصد – خاص

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