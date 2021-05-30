ليبيا – وصف عضو اللجنة القانونية بالكونغرس الأميركي “جيم جوردان” مساعي إدارة الرئيس جو بايدن لإعادة وجود بلاده الديبلوماسي إلى ليبيا بـ”غير المنطقي”.

موقف “جوردان” المنتخب عن ولاية أوهايو عن الحزب الجمهوري جاء خلال استضافته في “فوكس نيوز برايم تايم” الذي يعرض عبر قناة “فوكس نيوز” الأميركية تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، وفيها انتقد هذه المساعي؛ لأنها تأتي في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة عدة أزمات داخلية.

وأضاف “جوردان” قائلًا: “عندما أتحدث مع الجميع في الكونغرس لا أحد مهتم باستعادة الوجود الأميركي في ليبيا، فهم يتحدثون عن الأزمة على الحدود، وحقيقة أن الجريمة ارتفعت؛ لأن الديمقراطيين أوقفوا التمويل، وعن سعر كل شيء، فالتضخم يدفع ثمن كل شيء للارتفاع”.

وقال “جوردان” الذي استجوب بشكل خاص هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية إبان عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما بشأن الهجوم على السفارة الأميركية في مدينة بنغازي: “الجميع يتحدث عن حقيقة أن أرباب العمل لا يمكنهم العثور على موظفين؛ لأن جو بايدن يستمر في دفع أجور الناس لعدم العمل”.

واختتم “جوردان” استضافته بالإشارة لما جرى في مدينة بنغازي بالقول: “إن العودة إلى ليبيا ليست ما يريده الشعب الأميركي، لقد كانت هناك فوضى، ولا أعرف كم عدد السنوات الآن ولا يبدو الأمر منطقيًا بالنسبة لي، ولا أعتقد أن الأمر منطقي جدًا للشعب”.

ترجمة المرصد – خاص

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