إنجلترا – ذكرت صحيفة “صن” أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تزوج خطيبته، كاري سيموندس، في مراسم سرية بحديقة داونينغ ستريت في كاتدرائية “وسمنستر”.في العاصمة لندن بعد زواجهما السري امس السبت.

وتُظهر الصورة السيدة سيموندز وهي ترتدي ثوبا من الدانتيل الأبيض المتدفق وإكليلا من الزهور البيضاء في شعرها وهي تنظر بلطف إلى زوجها الجديد في الحديقة المضاءة بنور الشمس. فيما يبدو أن السيد جونسون، الذي كان يرتدي بدلة داكنة أنيقة، قد قام بتمشيط شعره لهذه المناسبة، على الرغم من أن ربطة عنقه منحرفة قليلا.

وقالت الصحيفة إن حفل الزفاف حضره 30 شخصا وتلقى الضيوف دعوات في اللحظة الأخيرة، وأضافت أن حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

وبعد نصف ساعة دخلت سيارة ليموزين تحمل العروس إلى الساحة بالقرب من الباب الغربي الرئيسي، وكانت العروس سيموندس ترتدي فستانا أبيض طويلا.

وسار رئيس الوزراء وعروسه في ممر الكنيسة على أنغام الموسيقى الكلاسيكية وتبادلا قبلة بعد قراءة عهودهما.

وأشارت “صن” إلى أن الحفل استمر حوالي 1.5 ساعة وتم إغلاق كاتدرائية وستمنستر خلال هذه الفترة.

وتقتصر حفلات الزفاف في إنجلترا حاليا على 30 شخصا بسبب قيود مكافحة عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19”.

ويعيش جونسون (56 عاما) مع سيموندس (33 عاما) سويا في داونينغ ستريت منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 2019، وفي العام الماضي أعلنا خطبتهما وأنهما ينتظران مولودا، وولد ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون في أبريل.

وهذا الزواج هو الثالث لرئيس الوزراء البريطاني الحالي.

المصدر: “صن” + وكالات

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