خفاش .. يجبر طائرة ركاب هندية متوجهة إلى نيويورك على العودة (صورة)

خفاش .. يجبر طائرة ركاب هندية متوجهة إلى نيويورك على العودة (صورة)

الهند – اضطرت طائرة ركاب متوجهة من الهند إلى الولايات المتحدة إلى العودة لنيودلهي، بعد اكتشاف خفاش داخل درجة رجال الأعمال.

وأكدت صحيفة Hindustan Times الهندية أن الحادث وقع في طائرة من طراز “بوينغ 777-300” تابعة لشركة Air India خلال رحلة من نيودلهي إلى مطار نيوارك في نيوجيرسي.

وأوضحت الصحيفة أن الخفاش اكتشف داخل درجة رجال الأعمال في الرحلة رقم AI-105 DEL-EWR بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة، مشيرة إلى أن قبطان الطائرة أبلغ الهيئة الهندية المعنية بمراقبة الحركة الجوية بهذا الحادث.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر الخفاش وهو يحلق داخل الطائرة خلال الرحلة، وسط عجز الطاقم عن التعامل معه.

ونقلت “وكالة الأنباء الآسيوية” (ANI) عن مسؤولين هنود تأكيدهم أن الطائرة اضطرت إلى العودة إلى دلهي نتيجة لهذا الوضع الطارئ، ووصل خبراء معنيون بالأحياء البرية إلى الطائرة للقبض على الخفاش، فيما توجه الركاب إلى الولايات المتحدة على متن طائرة أخرى.

وأشارت تقارير صحفية هندية أن الخبراء عثروا على الخفاش ميتا داخل الطائرة، مرجحة أنه تسلل إلى داخلها صدفة خلال إدخال المواد الغذائية إلى الرحلة.

المصدر: Hindustan Times + Independent

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