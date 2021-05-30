السودان – أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حمدان دقلو أن الخرطوم اتفقت مع أنقرة على تحديث الاتفاقيات السابقة بين البلدين، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقب عودته من تركيا في زيارة رسمية: “وقعنا على محضر اتفاق لتحديث الاتفاقيات السابقة مع تركيا التي تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار”.

وأضاف أنه “جرت مباحثات مع المسؤولين في تركيا، وناقشنا المشاكل الآنية، كما وجدنا تركيا جادة للاستثمار في السودان، وسنزيل جميع العقبات التي تقف أمام تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين”.

وأشار إلى أنه “من ضمن الاتفاقيات بين البلدين مشروع مطار الخرطوم الجديد”، لافتا إلى أنه “إذا بدأنا بمشروع تنفيذ مطار الخرطوم، ستكون أفضل ضربة بداية بين البلدين”.

وأكد أن “تركيا هي من أوائل من دعم التغيير الذي جرى في السودان”، مضيفا أن” الاتفاقيات دائما تكون لصالح الدولة وليس لصالح أشخاص، لذلك يجب تحديث الاتفاقيات مع تركيا من أجل مصالح السودان”.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares