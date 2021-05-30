ليبيا – وصف العسكريّ الموالي لمسلّحي الوفاق وتركيا عادل عبد الكافي الاستعراض العسكري للقوات المسلحة في ظل الحديث عن التهدئة ووقف إطلاق النار بأنه “عمل عدائي بامتياز” لاستفزاز قوات أركان الوفاق وما وصفها بـ”القوات المساندة” في طرابلس.

عبد الكافي وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية أمس السبت زعم بأن الاستعراض العسكري له أهداف؛ منها تحقيق انتصار عسكري أو رفع للمعنويات أو استعراض للقوة، مستدركًا بالقول: “حفتر يريد أن يرسل أن لديه قوة مسلحة سيستخدمها عند تجاهله في المشهد الليبي”.

وتابع مزاعمه للقناة القطرية بالقول : “حفتر يريد مسح عار لحق به وبمليشياته، عندما حاولوا اقتحام العاصمة طرابلس وتكبدوا خسائر جسيمة وانهزم مع مرتزقته”.

وقال :” حفتر يحاول الاستمرار في إخضاع المنطقة الشرقية تحت سيطرته للمحافظة على أنصاره، الذين بدأوا يفقدون الأمل في تصدره للمشهد مجددًا في شرق ليبيا بعد خسارته في معركة طرابلس”.

عبد الكافي طالب المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش بإيقاف ما وصفه بـ “الأعمال الاستفزازية”، وتحجيم دور “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وردعه قبل أن تؤدي هذه التصرفات التي اعتبرها “عدائية” إلى حرب وإفشال عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” دون أن يشير إلى إستعراض 4 إبريل الذي قام به مسلحو الوفاق بحضور عسكريين أتراك بالكلية العسكرية في طرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة وعضو الرئاسي اللافي والذي لم يتم الاعتراض عليه من أي طرف رغم الاستفزازات التي حاول مسلحو الوفاق القيام بها خلاله يقول مراقبون.

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