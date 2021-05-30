إنجلترا – شبكة “سكاي سبورتس”، إن مهاجم مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، وزميله كايل ووكر، تعرضا لإساءات عنصرية، بعد هزيمة فريقهما 0-1 أمام تشيلسي، أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الشبكة، أن اللاعبين تعرضا لإساءات عنصرية عبر موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن سترلينغ والمدافع ووكر، تلقيا صور قردة بعد المباراة.

وكان سترلينغ، تعرض لإساءة مماثلة بعد فوز “السيتي” على باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي دوري الأبطال.

وتعرض العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لإساءات عنصرية أيضا خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينهم مهاجم مانشستر يونايتد، الفرنسي، أنطوني مارسيال، وجناح ليفربول، السنغالي، ساديو ماني، ولاعب تشيلسي، ريس جيمس.

وقال مهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، إنه تلقى الكثير من الإساءات العنصرية بعد هزيمة فريقه في نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال الإسباني، الأربعاء الماضي.

وكانت سلطات الكرة الإنجليزية، أرسلت في فبراير الماضي، خطابا مفتوحا إلى “فيسبوك” و”تويتر، طالبتهما فيه بضرورة التصدي لمثل هذه الإساءات ومنع نشرها.

المصدر: رويترز

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