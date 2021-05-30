ليبيا – قال عضو الفريق الاقتصادي لمؤتمر برلين حول ليبيا فوزي عمار إن إيطاليا دائمًا ما تحتفظ بعلاقة مميزة مع ليبيا، مشيرًا إلى المشروعات والعلاقات الاقتصادية بين البلدين وخط الغاز الذي يمر عبر مليته من ليبيا إلى إيطاليا تحت البحر الأبيض المتوسط، والذي يغطي قرابة نحو 20 بالمئة من حاجة روما للغاز الطبيعي والكهرباء.

عمار وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس السبت، أشار إلى أن إيطاليا تسعى لتجديد العقود السابقة التي أبرمها النظام السابق مع شركات إيطالية، وكذلك تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها إيطاليا مع ليبيا، والتي تنص على إنشاء طريق ساحلي يربط الحدود التونسية مع المصرية عبر الشريط الساحلي، وهو قرابة 2000 كيلو متر، ليذهب من خلال شركة ساليني إمبريغيلو الإيطالية، وفق ما جاء في الاتفاق الذي اعتذرت فيه إيطاليا عن احتلالها لليبيا، مبرزًا في الوقت نفسه رغبة إيطاليا في أن تكون ليبيا الشريك الاستراتيجي لها في منطقة شمال أفريقيا.

كما لفت إلى أن وجود الشركات الإيطالية في ليبيا قديم جدًا، مشيرًا إلى الوجود الكبير جدًا لإيطاليا في البحر الأبيض المتوسط، لا سيما في حقل ظهر للغاز مع مصر، علاوة على وجود روما في الشواطئ التونسية في إطار إنتاج النفط والغاز في تونس، بالتالي إيطاليا ترى في امتداد المنطقة جنوب المتوسط منطقة استراتيجية ومهمة لها.

وأردف عمار قائلًا: “لاحظنا الصراع الاستراتيجي الذي بدأ في 2012 و2013 بخصوص الصراع الاقتصادي بين شركتي إيني الإيطالية وشركة توتال الفرنسية. إيطاليا تسعى لمزيد من استكشافات النفط وتطوير خط الغاز في الجنوب الليبي، وربما يكون هناك تناغم إيطالي ليبي جزائري في استخراج مزيد من الغاز ليذهب إلى الدولة الإيطالية”.

وتحدث عضو الفريق الاقتصادي لمؤتمر برلين حول ليبيا عن حاجة إيطاليا للسوق الليبية، معتبرًا أن حاجة إيطاليا كبيرة جدًا للنفط والغاز وأيضًا المشروعات التي لها تاريخ طويل في ليبيا، بالإضافة للبضائع والتسويق أو الخط البحري، خاصة أن ليبيا لها وصولية كبيرة لدول أفريقيا جنوب الصحراء، وهي أكثر الدول التي تغذي منطقة دارفور ودول تشاد والنيجر ومالي بالبضائع والخدمات.

وأبرز عمار دورًا آخر مهم وهو الهاجس الأمني الذي تخشاه إيطاليا والمرتبط بالهجرة غير الشرعية وتدفق الأفارقة إلى إيطاليا، وهو ما يعطي أولوية أمنية بالنسبة لإيطاليا للقضاء على هذه المشكلة عبر مساعدة ليبيا؛ من أجل تقليص وتخفيف حدة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى إيطاليا عبر الأراضي الليبية، خاصة أن ليبيا هي دولة عبور بحكم موقعها الاستراتيجي.

وبحسب عضو الفريق الاقتصادي لمؤتمر برلين حول ليبيا، فإن كل هذه العوامل مجتمعة تعزز اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق الليبية وكذلك اهتمام دولة إيطاليا بالدولة الليبية بشكل كبير جدًا.

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