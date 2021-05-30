ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد مغيب إن الهدف من الإستعراض العسكري الذي قام به الجيش أمس السبت إرسال عدة رسائل منها رسائل للداخل ورسائل أخرى للخارج.

مغيب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أن الرسائل الداخلية مفادها أن الجيش والقيادة العامة للجيش استطاعت بناء قوة عسكرية ضخمة من أجل ليبيا واسترجاع السيادة الليبية، لافتًا إلى أن الجيش سيكون نواة لانطلاق العملية الانتخابية القادمة في البلاد.

وبين عضو البرلمان أن الجيش يستطيع تأمين كل المدن الليبية ووضع كل الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان استمرار ونجاح العملية السياسية، بموجب اتفاقات جنيف.

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