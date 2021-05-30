ليبيا – قال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق إن الهدف من انعقاد المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي أمس السبت بالجزائر العاصمة هو إنشاء شراكة استراتيجية حقيقية التي ستكون مصدرًا للتنمية الاقتصادية بين البلدين على المديين المتوسط والبعيد.

زريق وخلال كلمة ألقاها في افتتاح اعمال المنتدى وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” أمس السبت، أشار إلى أهمية تعميق العلاقة السياسية المتميزة بين بلاده وليبيا، مؤكدًا بأن هذه العلاقة لا تكتمل إلا بإدراجها في مسار تنموي اقتصادي متكامل، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

وذكر بأن العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الليبية شهدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا، من حيث زيادة حجم المبادلات التجارية الذي بلغ 59 مليون دولار خلال 2020، مقارنة بنحو 31 مليون دولار في 2018، معتبرًا أن حجم التجارة البينية بين البلدين يبقى ضئيلًا وبعيدًا عن القدرات التي يزخر بها البلدان الشقيقان.

ودعا إلى ضرورة تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري-الليبي من خلال الدور المؤسساتي لغرفة التجارة والصناعة في كلا البلدين، مؤكدًا أن رجال الأعمال الليبيين سيجدون كل الترحاب من الحكومة الجزائرية من أجل احتضان وتسهيل مشاريعهم الاقتصادية في شتى المجالات.

كما طالب الوزير الجزائري رجال الأعمال في ليبيا والجزائر بوضع الأسس السليمة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، وفقًا للقدرات التنافسية والميزات التفاضلية لكل دولة من أجل شراكة استراتيجية.

رزيق أكد على أن الملتقى يمثل فرصة سانحة للاستثمار والنهوض بمشاريع اقتصادية مشتركة في كلا البلدين، مضيفًا أن القطاع الخاص الذي يسهم بشكل فعال في معدلات النمو قد يكون المحرك الأنسب لإرساء الأسس السليمة للتكامل الاقتصادي بين الجزائر وليبيا.

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