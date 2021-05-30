وزير خارجية إسرائيل لدى وصوله إلى القاهرة: تحرير أسرانا من قبضة “حماس” فوق كل الاعتبارات

وزير خارجية إسرائيل لدى وصوله إلى القاهرة: تحرير أسرانا من قبضة “حماس” فوق كل الاعتبارات

مصر – وصل وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي اليوم الأحد إلى القاهرة بأول زيارة من نوعها منذ 13 عاما، بهدف بحث التهدئة الهشة حول قطاع غزة.

ونشر أشكنازي لدى وصوله إلى القاهرة تغريدات باللغات العبرية والعربية والإنجليزية على حسابه في “تويتر”، شكر فيها نظيره المصري سامح شكري على دعوته.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه سيناقش مع الجانب المصري ملفات إقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، مضيفا: “سنجري خلال هذه الزيارة عددا من اللقاءات لبحث قضايا ثنائية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ونوغل في آليات التهدئة حيال غزة وإعادة إعمار القطاع تحت إشراف دولي”.

ولفت أشكنازي إلى أنه سيناقش مع المسؤولين المصريين إعلان وقف دائم لإطلاق النار مع حركة “حماس” وإقامة آية خاصة بتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار القطاع، مع التركيز على التزام إسرائيل “فوق كل الاعتبارات” على إعادة جنودنا ومواطنينا الأسرى لدى “حماس”.

ووصل أشكنازي إلى القاهرة بالتزامن مع زيارة وفد أمني مصري رفيع المستوى برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل إلى الضفة الغربية وإسرائيل وغزة لمناقشة مساعي تثبيت الهدنة التي تم إعلانها بعد الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري حول القطاع.

المصدر: RT

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