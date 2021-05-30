روسيا – أكد وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي أليكسي تشيكونكوف، إنه يجري النظر من قبل أكبر الدول الآسيوية، إلى الطريق البحري الشمالي كبديل لقناة السويس التي باتت مزدحمة.

وأضاف الوزير تشيكونكوف أن “أكبر الدول الآسيوية تنظر في الوقت الراهن إلى الطريق البحري الشمالي كبديل لقناة السويس وكمعبر للنقل بين آسيا وأوروبا”.

وأكد الوزير أن الطريق البحري الشمالي، أقصر بنسبة 40٪ في المياه المفتوحة، وأسرع بسبعة أيام من النقل عبر قناة السويس.

وفي وقت سابق، قال يوري تروتنيف نائب رئيس الوزراء الروسي، إن الطريق البحري الشمالي، هو خيار احتياطي في حالة إغلاق قناة السويس.

المصدر: “سبوتنيك”

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