 وكالة أنباء تركيا عن دراه : الذين أقاموا عرض حفتر مرتزقة سوريين وسودانيين – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – زعم عبدالهادي دراه المتحدث باسم غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لتركيا بأن من قاموا بالعرض اليوم في بنينا هم مرتزقة سوريين وسودانيين .

‎جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دراه لمراسل وكالة الأنباء التركية الأناضول مشددًا من جديد على أن “سوريين وسودانيين هم من يقومون بالعرض العسكري الذي تقيمه مليشيات حفتر في بنغازي”.

‎وأضاف دراه : ” المرتزقة السوريين يقيمون في قاعدة بنينا الجوية وعددهم 3 آلاف ووصلت لهم دفعة جديدة قوامها 1500 من المرتزقة السودانيين خلال شهر رمضان الماضي” لدعم مليشيات حفت وفق زعمه .

‎وأضاف زاعمًا رغم مشاهدة الجميع للوجوه المشاركة في العرض بالقول أن “عدد الليبيين المشاركين في العرض العسكري قليل، وسيمنح كل واحد من الليبيين مبلغ ألف دينار (225 دولارا) لقاء مشاركته”.

‎واستطرد في سياقاته الفكاهية المعتادة : “نرصد كل التحركات ولدينا استخبارات تعمل بكل مهنية ويصلنا كل شيء حتى من مقرات الرجمة “.

‎وتساءل دراه: “أين القائد الأعلى للجيش الليبي (رئيس المجلس الرئاسي) والأمم المتحدة راعية اتفاق 5+5 مما يحدث في الشرق الليبي”.


ونفت الحكومة السودانية أكثر من مرة أي علاقة لها بإرسال مرتزقة إلى ليبيا، معلنة عن إحباطها عمليات هجرة غير نظامية لسوريين إلى ليبيا بينهم مرتبطين بسوريين يعملون مع انقرة غرب ليبيا .

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