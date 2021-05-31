ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سليمان اسميو أن أكثر من 217 ألف شخص تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا في ليبيا حتى الآن.

اسميو وفي تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الأحد، أفاد بالبدء في توزيع لقاح “أسترازينيكا” البريطاني على فروع الإمداد الأربعة في بنغازي وطرابلس وسبها ومصراتة، ومنها إلى المدن والمناطق التابعة لها.

وأشار اسميو إلى تواصل عملية التسجيل في المنظومة الوطنية للتطعيم، مضيفًا :” إن اللقاح الصيني سينوفارم قارب على النفاد وإن بعض البلديات أنهت حصتها التي خصصت لها من هذا اللقاح”.

مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أكد أنهم ينتظرون وصول التطعيمات الروتينية التي تخص بعض الأمراض الأخرى، بعد الانتهاء من إجراءات توريدها وموافقة الشركات المصنعة.

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