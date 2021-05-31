الجيش الصومالي يعلن القضاء على عشرات مسلحي “الشباب” بينهم قيادات بارزون

الجيش الصومالي يعلن القضاء على عشرات مسلحي “الشباب” بينهم قيادات بارزون

الصومال – أفادت وسائل إعلام صومالية رسمية بأن القوات الحكومية استطاعت تصفية العشرات من مسلحي حركة “الشباب” المتطرفة، بينهم قيادات بارزة، خلال عملية أمنية في محافظة شبيلى الوسطى.

وأفادت إذاعة “صوت الجيش الوطني الصومالي” الرسمية امس بأن الجماعة المتطرفة تكبدت خسائر فادحة خلال العملية، مشيرة إلى القضاء على أكثر من 50 مسلحا ومصادرة أسلحة ومعدات قتالية، بالإضافة إلى تحرير عدد من القرى والمناطق.

في غضون ذلك، أكدت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية “صونا” تصفية 37 متطرفا وإصابة أكثر 20 آخرين وأسر اثنين في منطقة جلكا حراري بالمحافظة.

وأشارت الوكالة إلى أنه بين قيادات “الشباب” الذين قتلوا خلال العملية القيادي المدعو معلم يوسف وهو المسؤول عن المليشيات التي كانت تتحصن في المنطقة.

وحسب تقارير إعلامية، تمكن الجيش الصومالي خلال العملية التي تستمر يومين بقيادة قائد الجيش الوطني الجنرال أودوا يوسف راغي من القضاء على 100 من عناصر “الشباب”.

وصرح راغي بأن العمليات العسكرية ضد الجماعة المتطرفة ستستمر حتى يتم تطهير المناطق التي يختبئون بها في شبيلى الوسطى.

في الوقت نفسه، ادعت “الشباب” عبر وسائل الدعاية التابعة لها أن قائد الجيش الصومالي البالغ من العمر 35 عاما نجا من انفجار في شبيلى الوسطى.

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية

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