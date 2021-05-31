إيطاليا – كشف الحساب الرسمي للدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو” عن أفضل لاعب في الموسم المنصرم في خطوط، الدفاع والوسط وحراسة المرمى.

وظفر جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان، بجائزة أفضل حارس مرمى، بعد مستواه المميز هذا الموسم، حيث تفوق على سمير هاندانوفيتش، حارس إنتر ميلان.

وحافظ دوناروما على نظافة شباكه في 14 مباراة هذا الموسم، بالتساوي مع هاندانوفيتش، لكن الأول تمتع بأكبر عدد من التصديات (92) مقابل (78) لحارس “النيراتزوري”.

ونال جائزة أفضل مدافع في الموسم المنقضي الأرجنتيني كريستيان روميرو، مدافع أتلانتا.

كما ظفر نجم إنتر ميلان، نيكولو باريلا، بجائزة أفضل لاعب وسط في الموسم المنصرم من “الكالتشيو”.

يذكر أن الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فيورنتينا، توج بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 23 عاما.

ومن المقرر أن يتسلم الفائزون هذه الجوائز، على أرض الملعب، في أول مباراة بالموسم المقبل.

المصدر: twitter/SerieA_AR

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