العراق.. سياسية إيزيدية تكشف عن “تسرب” مجموعة من عوائل “داعش” عبر الحدود مع سوريا

العراق.. سياسية إيزيدية تكشف عن “تسرب” مجموعة من عوائل “داعش” عبر الحدود مع سوريا

العراق – أفادت النائبة الإيزيدية السابقة في البرلمان العراقي فيان دخيل، امس بأن مجموعة من عوائل داعش “تسربت” عبر الحدود العراقية السورية.

وقالت في بيان صحفي: “هل للحكومة أن تفسر لنا أسباب وظروف وكيفية تسرب ست من عوائل تنظيم داعش عند الحدود العراقية السورية في وضح النهار وبوجود قوات أمنية ترافقها، وهل لها أن تخبرنا عن أسمائها وارتباطاتها وإلى أي وجهة ذهبت؟”.

وأضافت أن “الدفعة الأولى من 30 ألف فرد كانت تضم 100 عائلة، وصلت منها 94 عائلة فقط إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى”.

وتساءلت دخيل: “هل تضمن الحكومة عدم تسرب عوائل أخرى من مخيم الجدعة وعدم تواصل عناصر داعش الموجودين داخل العراق مع عوائلهم التي وصلت معززة مكرمة إلى المخيم”.

وفي وقت سابق، أكد محافظ نينوى في العراق نجم الجبوري وجود رفض شعبي في المحافظة لعودة عوائل تنظيم “داعش” الإرهابي من مخيم الهول في سوريا.

يذكر أن الحكومة العراقية قررت قبل أسابيع إعادة 100 عائلة من عوائل تنظيم “داعش” من مخيم “الهول” بسوريا.

المصدر: RT

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