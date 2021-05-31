ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة أعضاء لجنة مجلس الدولة الاستشاري، لفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية، بحضور عضو لجنة مجلس النواب بذات الشأن الهادي الصغير.

المستشار صالح بحث مع أعضاء اللجنة وفقًا للموقع الرسمي التابع للبرلمان ملف فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية لإنجاز هذا الاستحقاق المهم في هذه المرحلة، وتم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة إنهاء هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن.

والجدير بالذكر أن لجنة استلام وفرز وقبول ملفات المترشحين للمناصب السيادية المُشكّلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 14 لسنة 2021 قد أنهت أعمالها في قبول وفرز الملفات أواخر أبريل الماضي، وأحالت رئاسة مجلس النواب ملفات المترشحين التي تم فرزها وقبولها إلى مجلس الدولة.

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