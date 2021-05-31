ليبيا – بيّن المحلل السياسي أحمد المهدوي أن محمد المنفي يحاول إعطاء دور للمجلس الرئاسي الجديد في الملف العسكري.

المهدوي أكد في تصريح لصحيفة “الاتحاد” أن المنفي امتنع عن حضور الاستعراض العسكري لقوات الجيش الوطني في بنغازي، خوفًا من الدخول في مواجهة مع الميليشيات المسلحة غرب البلاد، والتي اقتحمت مؤخرًا مقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

واستبعد المحلل السياسي إمكانية وجود فرصة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية خلال الأيام المقبلة، خصوصًا أن الطرف الآخر الممثل في الميليشيات يرفض فكرة وجود جيش وطني يتبع القوانين واللوائح والمؤسسات.

وأشار لوجود مخاوف لدى جماعة “الإخوان” الإرهابية من القوات المسلحة الليبية، وحرص الجماعة على تدمير الجيش الوطني، وإنهاك قدارته، خدمة لأجندات إقليمية تسعى للسيطرة على ليبيا.

كما شدد على ضرورة إعطاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 فرصة أكبر لتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، داعيًا السلطة التنفيذية الجديدة لضرورة تقديم دعم أكبر للجنة كي تتمكن من استكمال بنود مخرجات جنيف وغدامس.

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