الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، امس أنه أكد للرئيس الصيني، شي جين بينغ، سعي الولايات المتحدة لضمان حماية حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم.

وقال بايدن، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد في ولاية ديلافير بمناسبة يوم الذكرى، الذي تحتفل به الولايات المتحدة: “أجريت مؤخرا مكالمة طويلة استمرت ساعتين مع الرئيس شي. وأكدت بوضوح أنه لا يمكننا ألا ندعو لحماية حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم”.

وأجرى بايدن أول اتصال هاتفي منذ توليه الرئاسة الأمريكية مع شي جين بينغ في فبراير الماضي.

وحذر بايدن سابقا الدول الغربية والأطراف المتحالفة معها من “منافسة استراتيجية صارمة وطويلة الأمد” مع الصين كما اعتبر أن مواجهتها أكبر تحد لإدارته.

ومؤخرا قال الرئيس الأمريكي إن نظيره الصيني يعتقد أن بلاده ستتمكن من “امتلاك” الولايات المتحدة بحلول عام 2035.

بدورها، قالت الصين على لسان وزير خارجيتها، وانغ يي، إنها تسعى إلى حوار مع الولايات المتحدة لخدمة مصالح البشرية جمعاء ولا تريد تحدي الطرف الأمريكي، معتبرة أن سبب التوتر بين الجانبين يعود لإجراءات إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، وخاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.

المصدر: وكالات

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