ليبيا – عقد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبو هيسة اجتماع عمل مع مسؤولين في الوزارة، لتدارس سبل النهوض بصناعة الإسمنت في ليبيا.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين ورئيس مجلس إدارة شركة الهضاب لصناعة وإنتاج مواد البناء، ومدير إدارة التعدين بالشركة، وفيه اطلع أبو هيسه على الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع إسمنت هضاب نالوت.

وأضاف البيان: إن الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع هي مليونين و650 ألف طن سنويًا، فضلًا عن إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 500 ميغاواط سنويًا، وإنتاج 400 بطارية ليثيوم يوميًا لتخزين الطاقة الشمسية، وإنتاج 1000 بطارية يوميًا من المستخدمة في المركبات الآلية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدشين المشروعين، فيما أكد أبو هيسة على دعم الوزارة للقطاع الخاص لإقامة صناعات منافسة، بوجود خطة وأهداف تسعى الوزارة لتحقيقها بتضافر الجهود وتكاتف الأيادي والاستفادة من الخبرات الليبية.

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