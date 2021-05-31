الصين – أفاد الاتحاد الصيني لكرة القدم الاثنين إن الصين قررت نقل مباريات في تصفيات كأس العالم كان من المقرر أن تستضيفها إلى دبي بسبب إجراءات خاصة باحتواء العدوى بفيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين في مدينة سوتشو بقية مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات والتي تضم إلى جانبها كلا من المالديف وسوريا وغوام والفلبين.

وأضاف الاتحاد الصيني لكرة القدم إن قرار نقل المباريات إلى دبي اتخذ بسبب ظهور حالات إصابة بكورونا في صفوف منتخبي المالديف وسوريا.

وحسب اللوائح الصينية فإنه يتعين خضوع اللاعبين المنتمين لهذين الدولتين للحجر الصحي ومن ثم لن يكون بوسعهم المشاركة في المباريات المقررة هناك.

ويتصدر المنتخب السوري مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة وبرصيد 15 نقطة، ويخوض “نسور قاسيون” خلال الفترة من السابع وحتى 15 يونيو المقبل، ثلاثة مباريات، تجمعهم مع منتخبات غوام والمالديف والصين.

ويحتاج “نسور قاسيون” في مبارياتهم المتبقية إلى نقطة واحدة لضمان التأهل إلى كأس آسيا 2023 في الصين، وإلى 6 نقاط للحفاظ على صدارته، والتأهل المباشر إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

المصدر: “رويترز”

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