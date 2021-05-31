ليبيا – تناول تقرير تحليلي تأثير فراغ السلطة وغياب القوي والحقيقي منها بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي على الأمن والاستقرار في ليبيا وشمال إفريقيا.

التقرير الذي نشرته الخدمة الإخبارية الإنجليزية لشبكة تلفزيون الصين العالمية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الفراغ والغياب تسببا في سيطرة الجماعات المسلحة والإرهاب في ليبيا، ولم يؤدِّ إلى سلام مستدام، بل لصراعات مستمرة.

وأضاف التقرير: إن هذا الأمر قاد أيضًا لبروز فصائل متنافسة على النفوذ، مع أزمة مهاجرين غير شرعيين طويلة الأمد، بالإضافة إلى تمدد نشاط الجماعات المسلحة والإرهابيين إلى ما وراء حدود ليبيا. مبينًا أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمن الداخلي الضعيف تهدد وضع البلاد.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذا التهديد يتمثل في جعل ليبيا أرضًا خصبة لاستمرار التمردات والأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة، موضحًا أن الإجراءات العقابية والتدخل الغربي في البلاد لم يؤديا سوى إلى مزيد من الفوضى فيها.

ترجمة المرصد – خاص

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