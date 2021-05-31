ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية إلى لخلافات القائمة على جلسات ملتقى الحوار السياسي الأخيرة بشأن إجراء الانتخابات المرتقبة.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد نقل عن أعضاء في الملتقى ما عبروا عنه بتمسك أقلية بضرورة انتخاب الرئيس من خلال مجلس النواب المقبل، أو إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، فيما لم تحسم هذه النقطة الخلافية.

وأضاف التقرير: إن هذه النقطة تركتها اللجنة القانونية بالملتقى إلى الأخير بالمجمل لحسمها من خلاله، في وقت اشترطت فيه القاعدة الدستورية في حال انتخاب رئيس الدولة من قبل مجلس النواب المقبل أن يحصل كل مترشح على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، وأن يحصل على ثلثي أصوات الأعضاء.

وبين التقرير أنه في حالة عدم حصول أحد على الثلثين يتم تنظيم جلسة أخرى خلال أسبوع يشارك فيها المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، ليفوز من يحصل على الحصة الكبرى من الأصوات على أن تضم نصف عدد النواب على الأقل.

ونقل التقرير عن عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة الاستشاري عبدالقادر حويلي قوله: “إن الاستفتاء على الدستور يجب أن يكون أولًا ثم الانتخابات المباشرة من الشعب بجميع فروعها، إن انتخاب الرئيس المباشر من الشعب دون دستور ربما يصنع ديكتاتورًا يفصل الدستور على مقاسه”.

بدوره قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار: “الخلاف حول الانتخابات انعكاس للحالة الليبية، وعموم الشعب الليبي يبحث عن حل لن يتوفر إلا بالتغيير الذي لا سبيل له إلا بالانتخاب، وانتخاب رئيس الدولة هو حق أصيل لكل الليبيين ولا منة فيه لأحد، وأنه أقصر الطرق للوصول إلى الشرعية الحقيقة في ليبيا”.

من جانبه أوضح عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة بالقول: “إن الاجتماع الذي عقده ملتقى الحوار السياسي شهد انقسامًا حول عملية الانتخاب، وإن الفريق الأول يخشى انتخاب الرئيس بشكل مباشر لما يمكن أن يترتب عليه من وجهة نظره بشأن عدم تسليم السلطة”.

وأضاف بن شرادة قائلًا: “إن الفريق الثاني يرى أن الخلافات القائمة بين الأجسام المنتخبة عقدت الأزمة على مدار السنوات الماضية، وأن الانتخاب المباشر هو الأصلح لحل الأزمة والطريقة المثلى تتمثل في اعتماد وثيقة دستورية واعتمادها لمدة دورة انتخابية واحدة”.

وتابع بن شرادة بالقول: “على أن تجرى في الدورة انتخابات مباشرة من الشعب وغرفتين للبرلمان، وكذلك اعتماد دستور مؤقت لدورة واحدة، فيما رأى المحلل السياسي فايز العريبي أن جماعة الإخوان هي الفصيل الوحيد الذي يصر على الاستفتاء على مشروع الدستور أو اختيار الرئيس بشكل غير مباشر من الشعب”.

المرصد – متابعات

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