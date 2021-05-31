روسيا – أكد كيريل دميترييف، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا يحظى بطلب كبير عليه عبر العالم، وذلك بسبب مؤشرات فعاليته الجيدة وأمانه.

وقال دميترييف في حوار مع قناة “روسيا -1” التلفزيونية امس: “نرى بالفعل تهافتا كبيرا على اللقاح الروسي في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه يظهر أفضل نتائج من حيث الفعالية والأمان”.

وأضاف أن فعالية “سبوتنيك V” تؤكدها لا البيانات الروسية فحسب، بل وبيانات من المكسيك والأرجنتين وهنغاريا والعديد من الدول الأخرى التي تستخدم اللقاح الروسي.

ويعتبر “سبوتنيك V” الروسي أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا المصل آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة “لانسيت” الطبية العالمية.

وقبل أيام أكدت موسكو أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجنة الهلال الأحمر وجهتا إليها طلبا رسميا لإمدادهما بلقاح “سبوتنيك V”، ووقع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي على اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” لتزويدها بـ220 مليون جرعة من اللقاح الروسي.

المصدر: “تاس”

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