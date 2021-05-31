البرازيل – أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) اليوم الاثنين عن نقل منافسات كأس كوبا أمريكا إلى البرازيل ليبث الحياة في البطولة المقرر انطلاقها في 13 يونيو المقبل.

وكان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة منتخبات أمريكا الجنوبية الـ10، لأول مرة بتنظيم مشترك بين دولتين هما الأرجنتين وكولومبيا من 13 يونيو وحتى 10 يوليو، لكن تقرر استبعاد كولومبيا في الـ20 من مايو بعد فترة من الاحتجاجات المحلية المطالبة بإجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية في البلاد. وأمس الأحد تم استبعاد الأرجنتين في ظل معاناتها من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: CONMEBOL/twitter

Share and Enjoy ! 0 Shares