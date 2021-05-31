مصر – أعلن السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح أن القاهرة بالشراكة مع عمان تقوم باتصالات مكثفة تهدف لتثبيت وقف إطلاق النار، ووقف ما يجري في القدس لخلق مناخ مناسب لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال اللوح في تصريحات تلفزيونية، إن “مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل حمل رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تتضمن في مقدمتها بأن فلسطين في قلب كل مواطن مصري، وأن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة المصرية”.

وأضاف أن “القاهرة بالشراكة مع الأردن تقوم باتصالات مكثفة تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار، والحيلولة دون تكرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ووقف ما يجري في القدس لخلق مناخ مناسب لإعادة إعمار قطاع غزة، وإحداث انطلاقة جدية في المسار السياسي”.

وأشار إلى أن “ما تقوم به القاهرة لصالح القضية الفلسطينية مقدر بشكل كبير من القيادة والفصائل الفلسطينية بكل مكوناتها، خاصة وأن مصر شريك مع فلسطين في كل شيء”.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares