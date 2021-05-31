فلسطين – ناقش الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في رام الله امس آخر تطورات القضية الفلسطينية والتهدئة الهشة مع إسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” بأن عباس استعرض مع كامل والوفد المرافق له “آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة، بما يشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع، وملف الحوار الوطني الفلسطيني، والأفق السياسي الذي يعتبر مدخلا للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة”.

ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس الفلسطيني ثمن مواقف وجهود ومبادرة مصر بقيادة رئيسها عبد الفتاح السيسي لـ”دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة”، فيما نقل رئيس المخابرات المصرية تحيات السيسي لعباس كـ”رأس الشرعية الفلسطينية وعنوانها” وتعهد بأن القاهرة ستواصل التنسيق والعمل مع دولة فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات.

وبعد هذا الاجتماع، توجه كامل إلى القدس حيث عقد في وقت لاحق من اليوم اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

المصدر: “وفا”

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