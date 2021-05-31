ليبيا – أكد رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري المحلل السياسي عز الدين عقيل خشية “الإخوان” من سيناريو انتخاب الرئيس مباشرة، ولذا فهم يدفعون من أجل إقرار مادة اختيار الرئيس عبر البرلمان، إذ يمكنهم في هذه الحالة ممارسة ضغوط متعددة على النواب، وبالتالي تحديد هوية الرئيس القادم.

عقيل أضاف في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن بعض العواصم المتدخلة في الشأن الليبي تدعم هذا التوجه.

وتابع قائلًا: إن النفوذ القوي الذي يتمتع به الإخوان لدى الغرب، يمكنهم من تمرير مخطاطاتهم. محذرًا من أن سير الانتخابات وفق هذا التصور لن يحقق أي استقرار، بل العكس هو ما سيقع، أي دفع البلاد من جديد وبقوة نحو مربع العنف والفوضى.

كما أردف: “ولعل هذا ما تفضله بعض العواصم التي تريد أن ترى حلقة جديدة بمسلسل تهيئة مصالحهم الاستراتيجيه في ليبيا، عبر نهج إغراق البلاد بالعنف والفوضى والفساد”.

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