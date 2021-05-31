روسيا – أفاد مصدر في الصناعات العسكرية الروسية بأن الغواصة النووية الحاملة للصواريخ الاستراتيجية ” الأمير أوليغ” بدأت أول اختبار لها في البحر يوم 30 مايو.

وقال المصدر بهذا الشأن إن الغواصة الروسية الجديدة المسيرة بالطاقة النووية “الأمير أوليغ”، بدأت أول رحلة تجريبية في البحر الأبيض مساء يوم 30 مايو”.

وكان من المتوقع في وقت سابق أن يجري هذا الحدث في أوائل يونيو، إلا أنه مع ذلك لم يتم استبعاد أي تغيير في الخطط.

ولم تعلق الخدمة الصحفية في شركة بناء السفن المتحدة، حيث يجري بناء غواصات المشروع “955А”، على المعلومات التي كشف عنها المصدر.

وكان من المفترض بحسب الخطط السابقة، أن تدخل غواصة “الأمير أوليغ” الأولى في الإنتاج المتسلسل من المشروع 955A، الخدمة في الأسطول بحلول يوم البحرية الروسية، الذي سيتم الاحتفال به هذا العام في 25 يوليو.

ولفت المصدر إلى أن الحدث لن يجري في الإطار الزمني المحدد سابقا، وذلك لأنه أثناء اختبارات الغواصة، سيتم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات “بولافا” من بحر بارنتس، من موقع مغمور على هدف في ميدان تدريب كورا في كامتشاتكا.

وتمتلك البحرية الروسية في الوقت الحالي أربع غواصات صاروخية من فئة 955/ 955A.

وتوجد بالإضافة إلى الغواصة “الأمير أوليغ”، ثلاث غواصات أخرى من مشروع 955A في حوض بناء الغواصات “سيفماش” في مراحل مختلفة من البناء.

وتحمل كل غواصة من هذا المشروع 16 صاروخا من طراز “بولافا” العابر للقارات.

وكان قائد الأسطول البحري الروسي، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، قد أعلن في وقت سابق خلال مقابلة صحفيىة أن البحرية الروسية ستستلم الغواصة الصاروخية “الأمير أوليغ “، من مشروع 955 / 955A، بحلول نهاية 2021.

المصدر: تاس

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