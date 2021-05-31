كوريا ش – عاد الحديث مجددا عن غياب زعيم كوريا الشمالية، ورصد مسؤول كوري جنوبي هذه المرة أن كيم جونغ أون لم يظهر علنا على مدى الـ 24 يوما الماضية.

ووُصفت هذه المدة بأنها أطول فترة لغياب زعيم كورويا الشمالية في هذا العام، حيث قال متحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، التي تشرف على العلاقات مع كوريا الشمالية، إن كيم جونغ أون، ظهر في آخر مرة حين حضر حفلا موسيقيا في بيونغ يانغ يوم 7 مايو.

وقال المسؤول الكوري الجنوبي بهذا الشأن: “هذه هي أطول فترة في العام الحالي لا يظهر فيها كيم جونغ أون في العلن”، وفيما لم يذكر اسبابا محتملة لغياب زعيم كوريا الشمالية، أوضح أنه في هذه المرحلة سيكون من “غير المناسب” إجراء أي تقييمات.

وكان خبراء من كوريا الجنوبية قد دفعوا بفرضية في وقت سابق تقول إن كيم جونغ أون نادرا ما يحضر مناسبات عامة هذا العام، بسبب “المخاوف من عدوى فيروس كورونا”.

وكان غياب كيم جونغ أون الطويل وغير المعتاد في مايو من العام الماضي قد اثار شائعات حول إصابته بمرض خطير، أو حتى عن وفاته، إلا أنه ظهر بعد ذلك عقب مرورو 20 يوما من الغياب، وحضر حفل افتتاج لمصنع أسمدة في منطقة سون تشون.

المصدر: تاس

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