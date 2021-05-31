ألمانيا – فتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الباب على مصراعيه بشأن احتمالية رحيله عن النادي البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخلال مقابلة مع قناة “+Canal”، سئل ليفاندوفسكي، البالغ 32 عاما، عن مستقبله مع البايرن، فأجاب: “سأبقى منفتحا على كافة الخيارات”.

وأضاف: “أريد التعرف على لغة وثقافة جديدة، لكني لا أعلم ما إذا كان ذلك سيحدث خلال مسيرتي أم بعد الاعتزال”.

ورغم ذلك، أعرب ليفاندوفسكي عن سعادته بالحياة في ميونيخ، قائلا: “المدينة رائعة وكذلك النادي”.

ويأتي تصريح النجم البولندي ليزيد التكهنات حول مستقبله مع الفريق البافاري، حيث ظهرت مؤخرا الكثير من الشائعات بشأن إمكانية رحيله عن البايرن، وربطت التقارير اسمه بالانتقال إلى العديد من الأندية، مثل ريال مدريد الإسباني، أو تشيلسي الإنجليزي، أو باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم تبقي عامين على انتهاء عقده الحالي مع البايرن.

المصدر: gwfootball_/twitter

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