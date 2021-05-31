مدفيديف يتأهل إلى ثاني أدوار رولان غاروس ويتخلص من لعنة الدور الأول في البطولة الفرنسية

مدفيديف يتأهل إلى ثاني أدوار رولان غاروس ويتخلص من لعنة الدور الأول في البطولة الفرنسية

فرنسا – تغلب الروسي دانييل مدفيديف على الكازاخي ألكسندر بوبليك بثلاث مجموعات نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الدور الأول من بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب.

واستطاع مدفيديف أخيرا تحقيق أول انتصار له على الإطلاق في رولان غاروس، بعد أربع محاولات سابقة خرج منها من الدور الأول للبطولة الفرنسية العريقة.

وحسم مدفيديف اللقاء لمصلحته بثلاث مجموعات دون رد، نتائجها: 6-3 و6-3 و7-5، خلال ساعة واحدة و54 دقيقة.

وسيواجه مدفيديف في الدور الثاني الأمريكي تومي بل الفائز بدوره في الدور الأول على الأسترالي كريستوفر كونيل بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

المصدر: rsport.ria.ru

Share and Enjoy ! 0 Shares