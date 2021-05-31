الولايات المتحدة – أعلنت السلطات الأمريكية، امس عن مصرع الممثل، جوزيف لارا، الذي لعب الدور الرئيس في مسلسل “طرزان: المغامرات الملحمية”، إلى جانب 6 أشخاص آخرين بتحطم طائرة في ولاية تينيسي.

وأعلنت سلطات دائرة ريزيرفورد أن طائرة صغيرة من نوع “Cessna C501” سقطت السبت في بحيرة شمال الولاية، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم لارا وزوجته، غفين شامبلين.

وكانت الطائرة تنفذ رحلة من تينيسي إلى فلوريدا وسقطت بعد مرور وقت وجيز من إقلاعها، ولم تذكر السلطات حاليا سبب الحادث، مؤكدة فتح تحقيق فيه.

واشتهر لارا بتقديمه الدور الرئيس في مسلسل “طرزان: المغامرات الملحمية” التلفزيوني الذي جرى بثه لأول مرة في الفترة من 1996 إلى 2000، كما لعب في مسلسلي “بايواتش” (1989-2001) و”كونان” (1997-1998).

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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