الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في قرابة 5 أشهر، مدعومة بانخفاض الدولار وتنامي الضغوط التضخمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1910.24 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش. فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1913 دولارا للأونصة.

وقالت مارغريت يانغ، المحللة لدى “ديلي إف إكس” إن “أسعار الذهب تمضي في اتجاه صعودي قوي جدا.. هذا على خلفية انخفاض الدولار الأمريكي، وأيضا مخاوف التضخم”.

وأضافت: “ربما يكون العامل الأساسي الآخر الداعم للذهب هو عودة المشترين الصينيين والهنود. على المدى القريب إذا تمكن الذهب من اختراق حاجز 1922 دولارا للأونصة، فيمكن أن يفتح المجال لمزيد من احتمالات الصعود”.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وسجلت العملة الأمريكية خسارتها الشهرية الثانية على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 28.17 دولار للأونصة وذلك بعدما لامست أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2852.93 دولار، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1188.86 دولار.

المصدر: رويترز

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