الإمارات العربية – أمر محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس وزراء الإمارات، “المدينة العالمية للخدمات الإنسانية” في دبي، بتسيير مساعدات طبية إلى بنغلاديش لتمكين القطاع الصحي هناك من مواجهة وباء كوليرا.

وتوجهت طائرة شحن تحمل المساعدات من مطار دبي الدولي إلى العاصمة البغلادشية دكا وعلى متنها أكثر من 50 طنا متريا من المستلزمات الطبية التي وفرتها “المدينة العالمية للخدمات الإنسانية”، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك مجموعات “الكوليرا” التي قدمتها المنظمة من مستودعاتها في المدينة العالمية.

من جانبه، أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية، باردان جونغ رانا، عن “بالغ الشكر والتقدير لحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، لحرصه الدائم على تقديم يد العون في مثل هذه المواقف التي تستدعي تضافر الجهود”.

وأضاف: “لا ينبغي لنا أن نتجاهل الأمراض المعدية، مثل الكوليرا، في الوقت الذي تنشغل فيه قطاعات الخدمات الصحية بمكافحة وباء فيروس كورونا”، لافتا إلى أن “ملايين الأشخاص في بنغلاديش مازالوا عرضة لخطر الإصابة بمرض الكوليرا، وينبغي أن تستمر الجهود الرامية للسيطرة على تفشي هذا المرض”.

من جهة أخرى، وفي سياق متصل، أوضح رئيس فريق العمل اللوجستي التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي، روبرت بلانشارد، قائلا: “استجابة للاحتياجات الصحية المستمرة في بنغلاديش، قامت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، بإرسال 50.7 طن من المساعدات العاجلة، تشمل مجموعات الكوليرا من مركزها اللوجستي في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية”، مشيرا إلى أن “الأطفال دون سن الخامسة يعانون أعلى معدلات الإصابة بالكوليرا، والتي تمثل ما يقرب من نصف الوفيات، حيث يقدر معدل الوفيات بين الأطفال من سن عام واحد إلى خمسة أعوام بأكثر من 10 أضعاف معدل الوفيات لدى البالغين، وإن النشر الفوري لهذه الإمدادات الطبية المنقذة للحياة يشكل أمرا حيويا لجهود منظمة الصحة العالمية”.

المصدر: “الإمارات اليوم”

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