ليبيا – علق صلاح الدين البكوش المستشار السابق بحوار الصخيرات القيادي بحزب الاتحاد من أجل الوطن بقيادة عبد الرحمن السويحلي على الانتخابات الرئاسية.

البكوش الذي يعمل في مجال التحليل السياسي أوضح في تدوينة كتبها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن من وصفهم بـ”الأغبياء” المصرين على الانتخاب المباشر لرئيس الدولة و”المخدوعين” بكلام أعضاء العدالة والبناء عليهم أن يدركوا خطورة هذه الخطوة.

وأضاف البكوش إن الاتجاه نحو هذه الخطوة من دون إدراك لعواقبها سيقود إلى الندم وإن حديث عبد الرحمن السويحلي عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة إن تم الاتفاق معه أو الاختلاف هو الأضمن متوقعا للأخير أن يكون “رجل المرحلة القادمة” إن وصل لمجلس النواب الجديد.

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