ليبيا – أفاد عضو لجنة المالية بمجلس النواب فهمي التواتي بأن مقترح الميزانية ما زال لدى حكومة الوحدة الوطنية بعد إعادته من مجلس النواب.

التواتي قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر: إن هناك عدة ملاحظات تخص الميزانية وبعض البنود لكن الحكومة لم تعدها حتى الآن.

ولفت إلى أن الملاحظات التي تم تداولها في قاعة البرلمان كانت حول زيادة رواتب المعلمين والشرطة والنظر في بند باب الطوارئ.

وتوقع الانتهاء من ملف الميزانية في جلسة النواب القادمة، قائلًا: إن القيمة المقترحة لا تعتبر كبيرة في ظل ارتفاع سعر الصرف.

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